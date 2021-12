Coronavirus, salta anche il cenone del gruppo anziani e pensionati

Olgiate Comasco

Sospesi fino a nuova decisione anche i pomeriggi di ballo in sede.

Coronavirus: proprio oggi, giornata con picco di contagi, il gruppo anziani e pensionati di Olgiate Comasco ha comunicato lo stop all’iniziativa prevista per festeggiare l’ultimo dell’anno.

Coronavirus, l’emergenza fa annullare i festeggiamenti delle associazioni

Dopo l’annullamento della festa organizzata dalla Pro loco olgiatese, anche il gruppo Insieme, che aggrega anziani e pensionati, in accordo col sindaco ha deciso di cancellare il cenone di venerdì 31 dicembre. “Ci siamo sentiti con Simone Moretti e abbiamo preso la decisione di annullare il nostro cenone in sede - spiega il presidente Marco Mastrosimone - Nel rispetto delle regole, l’iniziativa non si farà”.

Sospeso anche il ballo in sede

Un’altra decisione riguarda il ballo settimanale, proposto ogni domenica: sospeso fino a nuova comunicazione da parte dell’associazione.