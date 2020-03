Coronavirus, servizio gratuito “Spesa e beni di prima necessità” a domicilio

Coronavirus, situazione di emergenza: la reazione del Comune di Olgiate Comasco per garantire appoggio e sostegno ai cittadini che non possono avere aiuto da familiari e conoscenti.

Coronavirus, il Comune attiva un servizio di utilità sociale

Oggi, giovedì 12 marzo 2020, il Comune, in collaborazione con la Protezione civile, ha organizzato un servizio gratuito “Spesa e beni di prima necessità” con consegna a domicilio. E’ destinato alle persone residenti a Olgiate Comasco in condizioni di bisogno, quindi impossibilitate ad avere aiuto da familiari e conoscenti. Per usufruire del servizio è necessario contattare il numero di telefono 031-994652 nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9 alle 11. La consegna a domicilio avverrà nelle giornate successive alla prenotazione, quindi il martedì e il venerdì. Il personale volontario della Protezione civile, al momento della consegna a fini precauzionali non potrà entrare nell’abitazione e rimarrà ad almeno un metro di distanza.

L’appello: “Restate a casa”

Con l’avviso relativo al nuovo servizio, anche l’invito esplicito ai cittadini, valido in generale e in particolare per chi ha più di 65 anni, le persone con disabilità o immunodepresse o affette da gravi patologie: “E’ necessario che tu resti assolutamente a casa per evitare il contagio da coronavirus”.