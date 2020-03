Coronavirus, si fermano anche le passeggiate del Gruppo sportivo

Coronavirus, le regole imposte dal Governo per massimizzare l’impegno contro la diffusione del virus vengono adottate anche dagli escursionisti del Gruppo sportivo Villa Guardia.

Coronavirus, stop alle ciaspolate e alle escursioni

La comunicazione è stata fatta circolare nella mattinata odierna, martedì 10 marzo 2020, dalla sezione degli escursionisti del Gs Villa Guardia. Quindi, annullata la ciaspolata in programma per la giornata di domenica 15 marzo al Passo del Lucomagno. Inoltre, l’attività escursionistica è temporaneamente sospesa fino a nuove disposizioni in materia.

Il saluto ai soci appassionati di montagna

“In attesa di ritrovarci tutti insieme sulle nostre amate montagne, un caloroso abbraccio a tutti gli escursionisti”: così Marco Turconi, tra gli organizzatori delle molteplici attività dedicate alla montagna, ha chiuso il suo avviso fatto circolare ai numerosi amici soliti frequentare le iniziative della sezione del Gruppo sportivo Villa Guardia.