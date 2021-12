Coronavirus: sono 317 i positivi nella provincia di Como

I dati odierni

Coronavirus: sono 317 i positivi nel Comasco registrati nella giornata odierna, domenica 19 dicembre.

I casi di Covid-19 in tutta la Regione Lombardia sono 5.397. Un dato che emerge a fronte dei 132.959 tamponi. Le vittime, invece, raggiungono quota 18. Le persone in terapia intensiva sono un totale di 160 con un incremento di 14. In totale, negli altri reparti, i malati Covid aumentano di due unità (1.225) 1

Milano: 2.022

Varese: 547

Bresca: 476

Bergamo: 337

Pavia: 242

Como: 317

Lecco: 110

Sondrio: 63

Cremona: 154

Monza: 501

Per quanto riguarda il territorio italiano, i nuovi casi sono 24.529 su 566.300 tamponi effettuati. I decessi sono stati 97.