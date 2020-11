Coronavirus, sospeso lo scuolabus e il prescuola

Troppi casi di coronavirus: l’Amministrazione comunale sospende il servizio scuolabus e il prescuola.

Coronavirus, servizi sospesi

Una scelta sofferta, ma necessaria quella presa dal sindaco Giovanni Pagani. “Abbiamo fatto di tutto per garantire i servizi – spiega il primo cittadino – Purtroppo l’aumento dei contagi ci porta a fare nuove valutazioni e alla necessità di escludere possibili fattori di diffusione del virus”. Di seguito la comunicazione: “A causa del considerevole aumento dei casi di positività al Covid-19 nel nostro Comune e in accordo con la dirigente scolastica, l’Amministrazione comunale comunica che da domani, 12 novembre, e fino a nuovo avviso saranno sospesi i servizi extrascolastici per prescuola e scuolabus. La decisione è motivata dalla promiscuità degli alunni che utilizzano tali servizi e dalla necessità di limitare le quarantene delle classi frequentate, con l’obiettivo principale di garantire quanto più possibile la didattica in presenza per gli alunni più piccoli”.