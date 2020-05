Coronavirus: stabili i contagi a Erba, 23 positivi a Figino, un morto a Caslino

Coronavirus, la situazione nel Comasco. In provincia la curva si mantiene stabile: ieri, domenica 10 maggio, sono stati 16 i nuovi casi registrati. Ecco gli aggiornamenti nei vari comuni della giornata di oggi, lunedì 11 maggio.

A Figino Serenza 23 positivi

Il Comune di Figino ha aggiornato la situazione in paese: in totale sono 23 i positivi al Covid-19, 4 le persone guarite, 4 i deceduti e 3 figinesi in sorveglianza attiva.

A Erba situazione stabile

Il dato comunicato tramite il sito internet dell’Amministrazione comunale (aggiornato all’8 maggio) vede 194 positivi, 18 cittadini in quarantena, 42 deceduti e 24 persone guarite dal coronavirus.

A Canzo ancora un positivo

Salgono a 67 i positivi al Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco, Giulio Nava, nel comunicato video settimanale. Ai numeri della scorsa settimana, infatti, si è aggiunto un nuovo contagio nella rsa Croce di Malta.

Un decesso a Caslino d’Erba

L’Amministrazione comunale ha comunicato che purtroppo ieri, domenica 10 maggio, si è verificato il decesso di un cittadino. Dei nove contagiati dall’inizio della pandemia, dunque, si registrano così ancora sei positivi e due guariti, oltre al deceduto.

A Ponte Lambro un altro guarito

Con la comunicazione di un ulteriore guarito, salgono a quattro i pontelambresi che hanno superato il Covid-19. Dall’inizio dell’epidemia sono stati quattordici i contagiati: di questi ancora otto risultano positivi e sono due i deceduti.

A Lipomo un’altra guarigione

Un altro paziente guarito a Lipomo: il numero dei pazienti guariti in paese sale a 6.

Questo il bilancio complessivo in paese: il totale delle persone ancora positive è di 20, 5 sono stati purtroppo i decessi.