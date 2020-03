Coronavirus, “State a casa”: il messaggio del sindaco VIDEO

Coronavirus, il sindaco lancia un videomessaggio ai suoi concittadini: “Aiutateci, state a casa”

Il sindaco di Lurate Caccivio Anna Gargano si è rivolta direttamente a tutta la popolazione chiedendo un colpo di reni per sconfiggere la minaccia Covid-19. Il concetto alla base è uno: uscire il meno possibile, anche per fare la spesa. Cercare di fare delle minime scorte in modo da non doversi spostare. Gargano ha rimarcato i servizi attivi come la consegna farmaci e alimenti a domicilio.