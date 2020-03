Coronavirus tanti positivi alla casa di cura Villa San Benedetto

Coronavirus: tanti contagi nella casa di cura privata Villa San Benedetto Menni di Albese con Cassano. La struttura albesina accoglie tanti pazienti dalla Residenza sanitaria per anziani, Residenza sanitaria per disabili e dipartimento neuroscienze cliniche. A darne notizia il sindaco Carlo Ballabio.

Coronavirus alla casa di cura: le parole del sindaco

“Qualche ora fa sono stato contattato da ATS Insubria che mi ha comunicato la presenza di un elevato numero di casi positivi all’interno della Villa S. Benedetto Menni – ha spiegato Ballabio – Ho immediatamente provveduto a contattare il Direttore Generale Dott. Sesana chiedendo di inviarmi una comunicazione al riguardo. Poiché lo stesso mi ha fatto sapere che provvederà nella giornata di domani ho ritenuto opportuno anticiparvi l’informazione”.

“In ogni caso ATS mi ha comunicato che il contenimento dei soggetti contagiati all’interno di una struttura non costituisce un pericolo per la popolazione che quindi deve proseguire con le precauzioni finora adottate. Non appena riceverò notizie ufficiali di ATS e della struttura S. Benedetto Menni sarà mia premura aggiornarvi”, ha concluso il sindaco.