Coronavirus Tavernerio: vaccinazione a domicilio per i fragili

Coronavirus a Tavernerio: gli aggiornamenti

L’Amministrazione comunale è stata allertata per l’avvio della vaccinazione delle persone fragili a domicilio. L’attività sarà svolta dai medici di base in collaborazione con la Croce Rossa e il gruppo di Protezione Civile comunale.

Secondo quello che ha comunicato l’Amministrazione comunale, sul territorio comunale si segnalano 37 persone attualmente positive e nessuna in struttura sanitaria.

L’Amministrazione comunale ha ribadito che le strutture sanitarie sono sotto pressione ed è importante seguire le regole basilari per il contenimento dell’epidemia. Vale a dire l’uso della mascherina, il distanziamento, il divieto di assembramento e la sanificazione frequente delle mani. Ha quindi rinnovato la raccomandazione a seguire la quarantena fiduciaria per tutti i soggetti che sono venuti in contatto stretto con i contagiati .