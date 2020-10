Coronavirus, tre casi a Casnate con Bernate: una classe in quarantena alla primaria.

Sono tre i nuovi positivi ufficialmente confermati dal Comune di Casnate con Bernate sul territorio. Si tratta di due minorenni e un giovanissimo. Come sta accadendo in tutta la provincia di Como e a livello nazionale l’età media dei nuovi casi di Coronavirus si abbassa notevolmente e entra nelle scuole. Proprio in virtù di questa situazione, la preside della scuola primaria di Casnate ha ravvisato la necessità di chiudere una classe quinta, affidando i bambini per il momento alla didattica a distanza.

Nel frattempo il nuovo sindaco Anna Seregni ha riattivato il Coc (Centro Operativo Comunale) per la gestione dell’emergenza che era stato chiuso alla scadenza del mandato dall’uscente Fabio Bulgheroni.