Coronavirus, un concerto a distanza per regalare sorrisi alla casa di riposo

Idee per rendersi utili in tempi di coronavirus: a Olgiate Comasco venerdì 17 aprile 2020 un concerto a distanza per aiutare la Casa anziani.

Coronavirus: “Restiamo accesi” per aiutare la casa di riposo

“Restiamo accesi” per aiutare gli anziani ospiti della casa di riposo di via Michelangelo. L’idea è firmata da Michele Bottinelli, commerciante olgiatese: un concerto nel giardino di casa sua, in diretta Facebook, in collegamento con gli ospiti della Rsa. Insieme a lui, nel giardino condiviso dalla stessa palazzina, ci sarà il cugino Luca Trevisan: il primo alla consolle da dj, l’altro suonando la chitarra e cantando. Ovviamente entrambi si manterranno a debita distanza. Appuntamento domani alle 16.3o.

Sostegno tramite il conto corrente dedicato alla Rsa

Un modo per ravvivare un’ulteriore giornata di restrizione casalinga, dedicando l’iniziativa a chi vive in casa di riposo. Inoltre, l’occasione fa da sponda alla raccolta fondi a sostegno della stessa Rsa, evidenziando la disponibilità dell’apposito conto corrente aperto dalla Casa anziani nel periodo di emergenza sanitaria (bonifici a favore della Fondazione Casa di Riposo Città di Olgiate Comasco Onlus, utilizzando l’Iban: IT 81 A 01030 51571 000000808774).