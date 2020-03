Coronavirus, un decesso a Olgiate Comasco

Coronavirus, una persona anziana di Olgiate Comasco è deceduta: la conferma ufficializzata dal sindaco Simone Moretti.

Coronavirus: quattro persone contagiate, un decesso

Oggi, lunedì 23 marzo 2020, una nota ufficiale del primo cittadino conferma il timore manifestatosi venerdì. “Ho avuto la comunicazione ufficiale da parte della Prefettura di Como in base ai dati trasmessi da Ats – le parole del sindaco – Sono saliti a quattro i nostri concittadini risultati positivi al Covid-19 (coronavirus). Purtroppo devo comunicare anche il primo lutto: un nostro concittadino risultato positivo ci ha lasciato. L’Amministrazione comunale e la cittadinanza tutta si stringono attorno alla sua famiglia”.

L’emergenza, la quarantena e le precauzioni

“Uno dei nostri positivi è stato dimesso dalla quarantena domiciliare, uno la prosegue a casa e un altro è ancora ricoverato presso una struttura sanitaria – continua Moretti – Le prime famiglie segnalate ufficialmente in quarantena hanno finito o stanno finendo il periodo dei 14 giorni e stanno bene. L’attenzione adesso andrà alle altre famiglie in sorveglianza che stanno facendo la quarantena volontaria per essere state in contatto direttamente o indirettamente con i positivi. Per tutte queste famiglie ci avvarremo dell’aiuto di tutti i medici di base presenti a Olgiate per avere in tempo reale le informazioni sullo stato di salute e per attivare tutte le misure previste dal protocollo comunale (spesa, consegna farmaci e raccolta differenziata)”.