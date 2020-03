Coronavirus, un morto ad Appiano Gentile

Un morto ad Appiano Gentile a causa del coronavirus: è scomparso questa mattina a 84 anni.

Coronavirus, lutto in città

L’uomo, era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia: era risultato positivo al tampone per il Covid-19. Anche la moglie si trova in ospedale a causa del coronavirus. Si tratta di due dei tre casi registrati ad Appiano Gentile. Un momento di lutto cui ha voluto prendere parte anche il sindaco Giovanni Pagani tramite un messaggio: “Cari concittadini, con profonda tristezza vi informo che il nostro compaesano B.G., ricoverato presso una struttura sanitaria in quanto positivo al Covid-19, è deceduto. Con l’affetto mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità, in un momento particolare dove le circostanze impediscono di stare con i propri ammalati e di celebrare degne esequie, con il cuore siamo tanto vicini ai suoi familiari”.