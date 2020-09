Coronavirus, un nuovo caso a Lurate Caccivio e un giovanissimo in isolamento a Bulgarograsso

Coronavirus: un nuovo caso a Lurate Caccivio e un giovane in isolamento a Bulgarograsso.

Coronavirus, il comunicato dei sindaci

A darne notizia il primo cittadino di Lurate Caccivio Anna Gargano: “Carissimi concittadini, vi informo che da comunicato di Ats a oggi risulta positivo al Covid-19 un nostro concittadino. Le condizioni sono buone e osserva il periodo della quarantena in abitazione. Sono state attivate le procedure di controllo nei confronti dei contatti di caso. Rinnovo a tutti l’osservanza delle semplici prescrizioni di comportamento preventivo che proteggono noi stessi e gli altri. Vi invito ad essere responsabili e prestare attenzione e prudenza”. Stesso discorso per quanto riguarda Bulgarograsso. “Vi scrivo in merito alla diffusione del virus nel nostro paese – ha esordito Fabio Chindamo – Ho ricevuto la segnalazione di un nostro giovanissimo cittadino in isolamento a seguito di “contatto di caso”. Come di consueto ho già contattato la famiglia per sapere le condizioni di salute del ragazzo, il quale è già stato sottoposto al test risultando negativo ma continuerà l’isolamento come disposto da Ats. Siamo in una nuova fase di gestione dell’epidemia, dove la diffusione di casi sta principalmente colpendo i giovanissimi in ambito scolastico. Utilizziamo tutte le precauzioni già note, mantenendo un comportamento personale consapevole e attento”.