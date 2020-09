Coronavirus, una classe in quarantena alla primaria di Caccivio

Coronavirus, una classe in quarantena alla scuola primaria di Caccivio.

Coronavirus, un caso al plesso di via Bulgaro

La comunicazione dell’Ats è arrivata nella serata di ieri, lunedì 28 settembre. Una bambina è risultata positiva al Covid-19 e, immediatamente, sono scattate le misure di contenimento. Da oggi, gli alunni di una classe della scuola primaria di via Bulgaro sono in quarantena fiduciaria. Il termine per il rientro in classe, a seguito degli opportuni controlli, è fissato per il 9 ottobre. Oltre agli alunni sono stati messi in quarantena altre sette persone venute in contatto con la piccola.