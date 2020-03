Coronavirus, unità di crisi e avviso del sindaco per il caso di un contagiato a Olgiate Comasco

Coronavirus, un caso di persona contagiata a Olgiate Comasco: subito istituita l’unità di crisi con la Protezione civile, il sindaco, ricevuta l’ufficialità tramite documentazione consegnata dai Carabinieri, informa la popolazione.

Coronavirus, il sindaco informa la cittadinanza

Massimo sforzo in Comune nella mattinata odierna, giovedì 12 marzo 2020. Applicate tutte le necessarie misure per affrontare la situazione. La comunicazione ufficiale di un caso di contagio riscontrato a Olgiate Comasco è stata consegnata in caserma al sindaco Simone Moretti. Di conseguenza, il primo cittadino ha diramato una nota in cui esprime vicinanza alla persona coinvolta e alla sua famiglia. Di seguito il comunicato del sindaco.

Cari Concittadini,

questa mattina ho avuto la comunicazione ufficiale che un nostro concittadino è risultato positivo al COVID-19 (Coronavirus).

Attualmente è ricoverato presso una struttura sanitaria ed è in corso da parte delle autorità competenti l’attuazione del protocollo previsto dalle norme sanitarie vigenti per coloro che sono entrati in stretto contatto con il paziente nell’ultimo periodo.

L’Amministrazione Comunale di Olgiate Comasco e la cittadinanza tutta sono vicini al nostro concittadino e alla sua famiglia.

Nell’interesse di tutta la cittadinanza e per evitare l’ulteriore diffusione del contagio, vi rinnovo il mio invito a non uscire di casa se non per comprovati ed urgenti motivi: in particolare mi rivolgo ai più giovani affinché assumano comportamenti responsabili a tutela della salute dei propri cari e osservino scrupolosamente le raccomandazioni date.

Stiamo vivendo un momento difficile e dobbiamo mantenere la necessaria calma.

Saremo chiamati nei prossimi giorni a collaborare tra di noi diffondendo tutte le corrette informazioni soprattutto verso le fasce più fragili della popolazione, soprattutto nei confronti di chi vive solo.

Confido nel grande senso di responsabilità di ciascuno, poiché insieme possiamo farcela.