Coronavirus, vaccinazioni terza dose per over 50 anni

Olgiate Comasco

Coronavirus: vaccinazioni terza dose all'hub di Lurate Caccivio con modalità di accesso facilitata per gli over 50 anni.

Coronavirus, massimo sforzo per le vaccinazioni

Il Comune di Olgiate Comasco ha raccolto l'invito della cooperativa Medici Insubria per incentivare la vaccinazione tra i cittadini olgiatesi con più di 50 anni. "La cooperativa Medici Insubria e il Comune di Olgiate Comasco (come i Comuni aderenti all’Hub di Lurate Caccivio) - fa sapere il sindaco Simone Moretti - vista la crescente richiesta di terze dosi per gli over 50 e le modifiche sulle tempistiche di somministrazione (da 6 mesi a 4 mesi dalla seconda dose/malattia) danno la possibilità a coloro che hanno compiuto i 50 anni, sono residenti a Olgiate Comasco, hanno fatto la seconda dose da più di 120 giorni, non hanno fissato un appuntamento per la terza dose entro il 31 gennaio, di contattare l'ufficio Segreteria del Comune di Olgiate Comasco ai numeri 031-994622 e 031-994628, scrivendo direttamente all'indirizzo sindaco@comune.olgiate-comasco .co.it ".

Giorni e orari in cui prenotare contattando Comune o sindaco

Ecco i giorni e gli orari per effettuare la prenotazione della terza dose, contattando il Comune di Olgiate Comasco o scrivendo il primo cittadino Simone Moretti: mercoledì 19 gennaio dalle 9 alle 12.30; giovedì 20 gennaio dalle 9 alle 12.30; venerdì 21 gennaio dalle 9 alle 12.30.

"E' necessario comunicare nome, cognome, data di nascita e numero di cellulare per essere ricontattati direttamente dal personale dell'hub vaccinale per fissare un appuntamento entro il 31 gennaio. Grazie per la preziosa collaborazione alla cooperativa Medici Insubria e al Comune di Lurate Caccivio", sottolinea il primo cittadino Simone Moretti.