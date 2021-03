Coronavirus: videomessaggio del sindaco Anna Gargano tra hub vaccinale e speranza nel futuro

Coronavirus: a un anno di distanza dall’inizio della pandemia il sindaco di Lurate Caccivio Anna Gargano si rivolge ai suoi concittadini e guarda al futuro con speranza.

Coronavirus, il videomessaggio

Hub vaccinale in piazza del mercato, telefono amico e una rete solidale per uscire da una situazione difficile. Con il suo videomessaggio, che vi proponiamo in calce all’articolo, il primo cittadino ha toccato alcuni dei progetti più importanti portati avanti durante questi mesi, tra lockdown e chiusure parziali.