Coronavirus Zoffili (Lega) chiede audizione a Di Maio

Coronavirus: il deputato Eugenio Zoffili (Lega) chiede audizione a Luigi Di Maio in Commissione Esteri Camera.

“Oggi, nel corso della seduta dell’ufficio di Presidenza della Commissione Esteri della Camera, in qualità di Capogruppo Lega ho formalizzato la richiesta di audizione del Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale Luigi Di Maio affinché relazioni i componenti sullo stato di salute dei cittadini italiani presenti in Cina, sui rimpatri e sulle condizioni dei connazionali ospitati alla Cecchignola oltre a tutte le questioni di competenza del Ministero rispetto allo stato di emergenza dichiarato dal Governo italiano sul Coronavirus”. Così il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Capogruppo in Commissione Esteri alla Camera.