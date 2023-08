Corpo musicale olgiatese sempre pronto ad accogliere a Olgiate Comasco nuovi amici.

Corpo musicale, una garanzia

C’è la dedizione di chi suona, con passione e bravura, ma c’è anche un grande gruppo di volontarie e volontari che si fa in quattro per rendere perfetta ogni iniziativa. E dopo il successo dello stage internazionale, una settimana fa anche l’accoglienza agli amici del Gruppo Strumentale Città di Sassoferrato (Ancona). L’ennesima conferma delle capacità organizzative del sodalizio.

Concerti e gemellaggi

Come spiega il segretario Enrico Cesana, lo scorso weekend il Corpo musicale ha condiviso con gli amici marchigiani una nuova esperienza tra musica, visite turistiche del territorio lariano e buona cucina. Un modo apprezzatissimo di ricambiare l’ospitalità ricevuta lo scorso anno a Sassoferrato.

Concerto applaudito

L’ultimo evento della stagione estiva, il concerto tenuto dagli amici marchigiani al Medioevo, tra gli applausi del pubblico. Ora la pausa per le vacanze. Poi, a settembre, la ripresa delle attività didattiche nella sede in via San Gerardo.