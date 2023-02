Domenica 26 febbraio torna la quarta edizione della Corsa dell’ospitalità: l'appuntamento è organizzato da Gruppo Brianza Nord di Alzate ed è un evento ludico motorio a passo libero aperto a tutti. La camminata, non competitiva, adatta a tutte le età, ha l'obbiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi a favore del Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Erba. L'organizzazione logistica è del Gruppo Brianza Nord con la Pro loco e Brianza Soccorso, che si occuperà dell’assistenza sanitaria.

Corsa dell'ospitalità, ad Alzate la quarta edizione per sostenere l'ospedale Fatebenefratelli

La partenza sarà dalle 8 alle 9.30 dal centro sportivo di via Girola, ad Alzate Brianza: i partecipanti potranno scegliere tra i diversi percorsi di 2, 6, 13 o 21 chilometri. Chiusura dell’evento alle 12. Il ricavato della manifestazione sarà destinato all’acquisto di attrezzatura medica di Pronto Soccorso: il Fatebenefratelli sta mettendo in campo un’importante ristrutturazione proprio del Pronto Soccorso.

L’evento è in attuazione degli scopi istituzionali Fiasp, Federazione italiana amatori sport per tutti, ed è omologato per i concorsi internazionali IVV, il Concorso Piede alato, il Concorso provinciale Paesaggi lariani e il Con corso Gamba d’argento.

Partecipare alla corsa permetterà di aiutare concretamente l’importante progetto di ammodernamento del Pronto Soccorso dell’ospedale erbese, che punta a fornire un servizio più efficiente alla popolazione, un’organizzazione più snella, una maggior sicurezza per gli operatori e per i pazienti, prevedendo anche l’istituzione di un nuovo reparto che dipenda dal Pronto Soccorso e che abbia la capacità di farsi carico, in collaborazione con i vari specialisti, di tutte le acuzie e che consenta parallelamente un turn-over elevato verso i reparti di degenza o verso il domicilio.

La Pro loco gestirà il servizio bar dalle 7 e ristoro dalle 11.

A ogni partecipante, a fine corsa, verrà consegnato un kit regalo. Per info e biglietti è possibile contattare il Gruppo Brianza Nord oppure chiamare il numero 031638766.