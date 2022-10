Corsi di nuoto per bambini: è la bella iniziativa del Comune di Albavilla, dedicata ai bambini di quarta e quinta della primaria alla «Kennedy».

Corsi di nuoto per bambini grazie al bando regionale E-state E+ Insieme

La novità è stata avviata grazie al bando regionale E-state E+ Insieme: grazie all’iniziativa il Comune proporrà alle famiglie il corso al costo di 20 euro per dieci lezioni, che si terranno il venerdì pomeriggio presso il centro sportivo Snef Lambrone dopo le lezioni scolastiche.

Il corso prenderà il via il 7 ottobre e proseguirà fino al 16 dicembre per le classi quinte; per le classe quarte le lezioni inizieranno il 13 gennaio e proseguiranno fino al 24 marzo. Il servizio mensa sarà garantito con una doppia merenda, da consumare parte alle 10.30 e parte alla fine del corso, allo stesso prezzo del buono pasto. La quota di iscrizione è comprensiva di frequenza del corso; trasporto andata e ritorno dalla scuola al centro sportivo, personale educativo accompagnatore. I corsi, tenuti da istruttori qualificati, prevedono la suddivisione in gruppi.

L’organizzazione dell’iniziativa è curata dall’associazione genitori Ageo: per effettuare iscrizioni, entro e non oltre il termine del 5 ottobre, è sufficiente compilare l’apposito modulo Google online disponibile sul sito del Comune di Albavilla.