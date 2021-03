Corso di media education con Corecom Lombardia a Erba

Corsi di media education a Erba grazie a Corecom Lombardia.

Media education a Erba con Corecom Lombardia

Partiranno da Erba lunedì 15 marzo, i corsi di media education destinati al territorio comasco e organizzati da Corecom Lombardia in modalità e-learning.

Sarà proprio la presidente del Corecom, l’avvocato Marianna Sala, erbese di origine, a parlare di cyberbullismo agli studenti dell’Istituto San Vincenzo, insieme all’avvocato Daniele Barelli di Milano. L’offerta formativa copre le principali tematiche connesse alla comunicazione online, fornendo così ai più giovani i giusti strumenti per navigare in internet in modo consapevole.

Le parole di Marianna Sala, presidente Corecom Lombardia

«Lo sviluppo della società dell’informazione richiede a tutti, a partire dai più giovani, di acquisire le competenze e le capacità di comprensione che consentano ai “cittadini digitali” di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Per questa ragione, il Corecom Lombardia intende proseguire anche quest’anno l’impegno sui temi della media education, innovando contenuti e modalità di svolgimento dei propri corsi», ha dichiarato la presidente Marianna Sala presentando l’iniziativa.

L’incontro sarà occasione per approfondire i contenuti delle videolezioni (disponibili sul canale Youtube del Corecom Lombardia) e il materiale didattico inviato nelle scorse settimane alle scuole che hanno aderito al progetto.