Costo degli affitti fuori controllo: fondo per le famiglie in difficoltà

Affitti fuori controllo e sempre più richieste di aiuto in Municipio a Lurate Caccivio: l’Amministrazione comunale apre un bando per far fronte alle difficoltà.

Affitti, fuori controllo: misura di sostegno

Cambiano i bisogni e cambiano le misure messe in campo, con un intervento messo a punto dall’assessore ai Servizi sociali Sabrina Antonelli sulla scia dello storico Fondo di solidarietà. A differenza del passato, però, il regolamento è stato cambiato, con l’obiettivo di andare a rispondere a delle esigenze mirate in relazione al caos affitti. "L’ultimo bando è stato aperto in autunno - precisa Antonelli - Abbiamo scorporato la parte relativa alla perdita del lavoro e ci siamo concentrati su altro. Questo non significa che viene meno il sostegno in quell’ambito: continueremo a erogare contributi tramite l’ufficio Servizi sociali".

Investimento di 15mila euro

Sul banco, per gli affitti, sono stati messi 15.000 euro. L’Amministrazione ha quindi approvato due avvisi pubblici per l’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie in difficoltà: "Situazione abitativa a rischio", aperto dal 6 maggio al 14 novembre, e "Sostegno canone di locazione", aperto dal 6 maggio al 7 luglio. Il contributo è rivolto alle famiglie che abitano in locazione.

Come funziona

E’ possibile presentare domanda per una sola tipologia di contributo. "Per ogni domanda, se accettata, il beneficiario potrà ricevere 500 euro utili a far fronte alle spese relative a un affitto in essere - prosegue l’assessore ai Servizi sociali - Nel secondo caso, invece, si potranno ottenere 2.000 euro da utilizzare per il pagamento della cauzione di tre mesi in caso di stipula di nuovo contratto di affitto". Il Fondo di solidarietà si riconferma come uno strumento fondamentale. "E tutti possono dare una mano: chi lo volesse potrà effettuare una donazione liberale rimpinguando il fondo".