Covid-19, a Bulgarograsso e Guanzate l’invito a esporre la bandiera italiana

Uniti si vince: la Comunità pastorale San Benedetto Abate e le Amministrazioni comunali di Guanzate e Bulgarograsso invitano la cittadinanza a esporre fuori dalle case la bandiera tricolore. Un gesto simbolico durante l’emergenza Covid-19.

Covid-19, uniti si vince

Di seguito il comunicato ufficiale: “Forse, dalla fine della Seconda guerra mondiale, mai come in questo momento ci siamo sentiti così vicini e uniti nel fronteggiare un nemico comune che sta mettendo a dura prova il nostro modo di vivere e le nostre certezze quotidiane. Per questo motivo le Amministrazioni di Bulgarograsso e Guanzate, insieme alla Comunità pastorale di San Benedetto Abate che unisce le rispettive parrocchie, da domani 17 marzo 2020, anniversario dell’Unità d’Italia, e fine alla fine di questo periodo di forzato contenimento del coronavirus, invitano i cittadini a esporre le bandiere tricolori. Ogni giorno, alle 19.30, i rintocchi delle campane di Bulgarograsso e Guanzate ci aiuteranno a sostenere tutti gli italiani che, in questo periodo, stanno fronteggiando con grande coraggio questa pericolosa epidemia”.