Covid-19, al Lariosoccorso di Erba postazione drive-in per effettuare i tamponi

Al Lariosoccorso di Erba Ats Insubria ha attivato una nuova postazione drive in per effettuare i tamponi Covid-19.

A Erba postazione drive in per effettuare i tamponi

Da oggi, lunedì 27 aprile 2020, è operativa a Erba, in via Trieste 17 presso la sede di Lariosoccorso, un nuova postazione per l’esecuzione di tamponi. Si tratta della seconda in provincia di Como, sempre in modalità drive in, che affiancherà quella di via Castelnuovo a Como, già attiva da qualche settimana per rafforzare l’attività di tamponatura nel territorio di Ats Insubria.

Il servizio si avvale della collaborazione fornita dall’associazione di volontariato Lariosoccorso, che garantirà la parte logistica ed amministrativa, e della disponibilità di circa 40 professionisti Medici, tra cui Pediatri ed Odontoiatri, che hanno risposto all’appello di Ats Insubria tramite l’Ordine dei Medici di Como. Sono numerosi, infatti i professionisti che si sono messi a disposizione a titolo gratuito, per l’esecuzione dei tamponi, ed insieme ad altri volontari rendono un prezioso servizio alla comunità.

L’esame verrà prescritto dai Medici di Medicina Generale o da Ats Insubria per le categorie di assistiti previste dalle indicazioni del Ministero della Salute e di Regione Lombardia e avverrà su invito della della Ats. Questa iniziativa permetterà ai cittadini dell’erbese, del canturino e del marianese di poter eseguire sul territorio i necessari controlli. La postazione sarà attiva tutti i giorni da lunedì a sabato.