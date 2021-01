Covid-19, il contagio non si ferma. Ats: “Con il vaccino stiamo andando sulla Luna, ma dobbiamo andarci bene”

I vertici di Ats Insubria, che si occupa di Como e Varese, fanno il punto sul contagio dopo un’altra settimana. Come sette giorni fa le notizie non sono particolarmente confortanti anche se non così gravi come si immaginava all’inizio dell’anno. Dal 9 al 15 gennaio nel territorio comasco sono stati registrati 1321 nuovi positivi su circa 12mila tamponi effettuati.

Covid-19, il contagio non si ferma

“C’è un lieve aumento, questa situazione rispecchia il periodo delle festività che hanno probabilmente portato ad abbassare il grado di attenzione sulla patologia – ha spiegato questa mattina, 15 gennaio 2021, il direttore sanitario di Ats Insubria Giuseppe Catanoso – Inoltre dobbiamo tener presente che l’arrivo delle vaccinazioni dà una sorta di tranquillità che porta ad abbassare l’attenzione. Il vaccino andrà a dopo l’estate per la maggior parte della popolazione. Fino a che non raggiungiamo l’immunità di gregge, non possiamo abbassare la guardia. In questi giorni ho visto giovani che andavano a fare l’aperitivo ma anche ragazzi nelle scuole medie che non stavano attenti a distanziamento e all’uso della mascherina. Così si rischia di finire in zona rossa dalla prossima settimana, con la chiusura anche delle medie”.

“L’aumento dei contagi, come sappiamo, dipende da un comportamento scorretto di almeno 1 o 2 settimane prima – ha aggiunto Catanoso – E’ possibile che questo momento corrisponda al periodo di area gialla. Nella nostra zona l’aumento è meno marcato rispetto ad altri territori, come a Mantova ad esempio. Non abbiamo sentore di un picco, come è stato a ottobre. Aver ricevuti un vaccino in un anno e mettere a punto una campagna vaccinale che coinvolgerà milioni di persone è come vivere un momento simile allo sbarco sulla Luna, ma ci dobbiamo arrivare bene sulla Luna, non possiamo permetterci di stare mesi in zone rosse o con gli ospedali saturi”.

La campagna vaccinale

Prosegue svelta la campagna vaccinale delle Asst di competenza. La Lariana ad esempio ha già inoculato la prima dose a più di 9500 tra dipendenti, medici di base, di continuità assistenziale, delle Usca, nelle Rsa e negli ospedali privati convenzionati.

“Non solo personale sanitario deve essere vaccinato, ma anche quello di supporto in ospedale (magazzinieri, operatori delle pulizie) – ha aggiunto Catanoso – Stiamo raccogliendo le adesioni anche in altri ambiti: nelle Croci, tra i medici e odontoiatri abilitati, tra gli ordini professionali. Speriamo di iniziare a vaccinare a fine mese/inizio febbraio anche queste categorie. Con l’arrivo di vaccini più facili da gestire, passeremo agli ultra 80enni, poi over 65, chi ha fragilità e tutto questo dovrebbe avvenire a febbraio. Speriamo nell’ok al vaccino di Astra Zeneca più facile da gestire, grazie ad esso e all’accordo con i medici di base potremo vaccinare le persone più fragili. Stiamo già lavorando per trovare luoghi ampi e adatti”.

“Abbiamo già cominciato a chiedere le adesioni alla vaccinazione agli operatori di centri diurni, ospedali psichiatrici e simili così che possano essere inseriti subito nel piano vaccinale. Si tratta di oltre 500 realtà su tutto il territorio” ha aggiunto il direttore sociosanitario Ettore Presutto.