Covid-19, il mercato di Erba via dal centro? Un progetto per mantenerlo in sicurezza

Una proposta per non spostare dal centro il mercato cittadino di Erba.

Covid-19, il mercato di Erba via dal centro?

Il tradizionale mercato che si tiene al giovedì, infatti, potrebbe non rispettare le linee guida imposte da Regione Lombardia per garantire la sicurezza e prevenire la diffusione del Covid-19. Per questo motivo il sindaco di Erba, Veronica Airoldi, aveva ipotizzato di spostare le bancarelle dal centro città in un’area più grande: presumibilmente nei pressi di Lariofiere.

Un’idea ma che va presa in considerazione perché alle attuali condizioni non ci sono le condizioni per far svolgere il mercato. Tanto è vero che l’appuntamento con gli ambulanti a Erba non riprenderà dal 4 maggio.

Dalla città, o meglio da un architetto erbese, Roberto Citterio, un progetto che potrebbe aiutare a organizzare il mercato sempre in centro: “Distanziando i banchi per garantire le misure di sicurezza ho contato che ci potrebbero stare nell’area del centro città 150 ambulanti, suddivisi nelle varie vie oltre che sulla piazza”.

