Covid-19, Luca finalmente è a casa: Socco lo accoglie con un “Bentornato Guerriero”

Una battaglia lunga quella di Luca Vanzin, 38 anni di Fino Mornasco, volto noto della frazione di Socco e dall’ultima tornata elettorale anche consigliere comunale.

Si rivolge così questa mattina, 23 aprile 2020, Luca a chi da settimane segue le sue dirette Facebook dall’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Finalmente dopo settimane di ricovero può tornare dalla sua famiglia perché ha battuto il coronavirus.

E il suo paese non gli ha fatto mancare l’affetto dopo tanti giorni di lontananza e una battaglia per la vita durissima. Proprio all’ingresso della frazione di Socco infatti, mentre i volontari della Croce Verde di Fino Mornasco lo portavano a casa, ha potuto vedere un bellissimo striscione con la scritta “Bentornato Luca” e poi un altro, proprio all’ingresso della sua casa, “Bentornato Guerriero”.

Lo scorso sabato, quando finalmente ha cominciato a stare molto meglio, Luca aveva raccontato sul nostro settimanale, il Giornale di Cantù, la sua battaglia.

“Non pensavo nemmeno lontanamente che la malattia potesse colpire anche me – aveva spiegato – Ho 38 anni, sono sempre stato in forma, ho sempre osservato le disposizioni di sicurezza. Non pensavo potesse succedere a me, ma mi sbagliavo: ho iniziato ad avere i classici sintomi influenzali e di notte mi venivano i brividi di freddo”.