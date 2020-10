Covid-19, un alunno positivo: classe in isolamento

Il caso alla scuola primaria di Tavernerio.

L’intera classe è in isolamento

Un caso di coronavirus si è verificato alla scuola primaria del paese, che fa parte dell’istituto comprensivo Don Milani. La conferma è arrivata dall’Amministrazione comunale di Tavernerio che ha diramato la comunicazione ufficiale. Come da procedura indicata da Ats, tutti i compagni dello studente saranno messi in isolamento in via precauzionale e per loro sarà stata avviata la didattica a distanza.