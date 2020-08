“La battaglia per il Comune di Capiago Intimiano purtroppo non è ancora finita”. Ad annunciarlo è il sindaco, Emanuele Cappelletti. Dagli zero contagi di una settimana fa, ora si è passati a quattro.

Covid a Capiago Intimiano tornano i contagi

“Nemmeno 2 settimane fa eravamo riusciti a contare per la prima volta 0 contagiati sul territorio Comunale. Purtroppo, nell’ultimo dispaccio della Prefettura, oltre ad un caso debolmente positivo trasmessomi nei giorni scorsi, si aggiungono ben 3 ulteriori Concittadini che sono stati contagiati. Ad oggi, quindi, la situazione è di 4 positivi sul territorio Comunale e di 4 sorvegliati. Questo dato è importante e ci deve far riflettere sul fatto che non bisogna assolutamente abbassare la guardia.

Atteniamoci tutti scrupolosamente alle disposizioni in essere ed al distanziamento sociale. Con la perseveranza e senso di responsabilità collettivo ce la faremo”.