Covid, a Como 25 casi in più. In Lombardia 3 nuove vittime e aumentano i ricoverati

Sono 235 i nuovi casi di contagio accertati oggi (domenica 30 agosto) da Regione Lombardia attraverso l’analisi di 12.863 tamponi. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è quindi pari all’1,8 per cento. Di questi 30 sono debolmente positivi mentre 7 sono stati riscontrati in seguito all’esecuzione dei test sierologici. Ieri i nuovi casi erano stati invece 289, a fronte però di 18.701 test molecolari processati. Un trend che è quindi in linea con quanto emerso nell’ultima settimana. In Provincia di Como sono invece 25 i nuovi casi di positività al virus.

Covid, i casi di oggi in tutte le province lombarde

Nel frattempo sale a 76.248 il totale complessivo dei dimessi/guariti: di questi 74.965 sono guariti mentre 1.283 sono stati dimessi. Cresce ulteriormente anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, 20 in totale (+2), così come il dato relativo ai malati ricoverati nei reparti ospedalieri ordinari, in totale 194 (+9). Infine, si registrano 3 nuovi decessi: il totale aggiornato delle vittime è quindi di 16.863 lombardi. Ecco nel dettaglio i nuovi casi positivi al Covid per ogni provincia lombarda:

Bergamo 17

Milano 80 (di cui 45 in città)

Brescia 28

Como 25

Cremona 2

Lecco 6

Lodi 2

Mantova 16

Monza e Brianza 22

Pavia 12

Sondrio 0

Varese 12

Su tutto il territorio nazionale si registrano 1.365 nuovi casi, contro i 1.444 di ieri. Complessivamente, quindi, sono almeno 268.218 le persone ufficialmente contagiate dall’inizio dell’epidemia. Il totale di coloro che sono attualmente positivi, invece, sale a 24.205 persone (+1.049), così come cresce a 208.536 il conteggio dei dimessi/guariti (+312). Infine oggi sono stati accertati 4 nuovi decessi, mentre ieri se ne era verificato soltanto 1. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 35.477 persone.