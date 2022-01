ordinanza

Il provvedimento riguarda l'Istituto comprensivo Carlo Porta

Covid, a Lurago rimandata l'apertura delle scuole: il rientro dopo le vacanze natalizie "slitta" a lunedì 10 gennaio.

Questa la decisione comunicata a seguito dell'emissione dell'ordinanza del sindaco di Lurago d'Erba, Federico Bassani (nella foto).

"L’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione, con un aumento esponenziale di contagi che richiede interventi atti a rallentare il diffondersi della pandemia, anche con misure straordinarie ulteriori rispetto a

quelle già previste dalle attuali norme vigenti. Disponiamo pertanto per i giorni di venerdì 7 gennaio 2022 e sabato 8 gennaio 2022 la chiusura dei plessi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado – Istituto Comprensivo Statale C. Porta, come misura precauzionale di livello locale volta a evitare al massimo l’esposizione a rischi della popolazione scolastica e del personale in servizio e, dunque, finalizzata a contenere ulteriormente l’emergenza epidemiologica in corso"

recita l'ordinanza emessa oggi, martedì 4 gennaio 2022. "La decisione è stata presa dal sindaco in accordo con la Dirigente scolastica e gli altri sindaci dell'Istituto comprensivo. Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 10 gennaio" spiegano inoltre dal Comune attraverso i propri canali ufficiali.