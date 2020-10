Si aggiunge anche una classe marianese alla lunga lista delle scuole che hanno riscontrato un caso di positività.

Covid a scuola: in quarantena anche una classe marianese

Un bambino della Dante Alighieri di via dei Vivai è risultato positivo al tampone. Immediatamente è scattato il protocollo. Da martedì tutta la sua classe è stata messa in quarantena preventiva e dovrà aspettare l’esito del tampone prima di poter tornare in aula. Non si segnalano ricadute sui servizi mensa e scuolabus, che l’alunno risultato positivo non aveva frequentato.