Il punto

Al momento risulta esserci soltanto un caso.

I casi in Lombardia aumentano e di conseguenza cresce l'attenzione anche per quanto riguarda le scuole del territorio.

Covid a scuola: la situazione a Cantù

Nella città di Cantù la situazione al momento risulta sotto controllo. Un solo caso positivo alla primaria Bachelet, in seconda, dove è entrata in funzione la sorveglianza attiva, in attesa dell'esito del tampone. All'istituto Santa Marta, scuola primaria, un alunno della classe quinta è in quarantena a seguito della positività di un famigliare. Fino a domani risulta esserci una classe in quarantena, alla scuola dell'infanzia in via Daverio.