Covid, alunno positivo: classe in isolamento

L’annuncio ufficiale dal Comune di Lurago d’Erba

Un caso di positività al coronavirus

L’Amministrazione comunale luraghese ha comunicato che si è verificato un caso di positività da Covid-19 in una classe della scuola secondaria di primo grado del paese. Come da procedura indicata da Ats, tutti i compagni dello studente sono in isolamento precauzionale e per loro è stata avviata la didattica a distanza.

L’appello a seguire le regole

Dal sindaco, Federico Bassani, è arrivato l’invito a seguire rigorosamente le regole. Il primo cittadino ha infatti ricordato che per i ragazzi sono molte le occasioni d’incontro e ha rivolto un appello ai genitori affinché raccomandino ai figli prudenza quando sono in compagnia dei coetanei. “Se tutti adotteremo un comportamento responsabile, terreno sotto controllo le diverse situazioni di rischio – ha commentato – Confidiamo nella collaborazione delle famiglie”.