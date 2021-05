Covid, Ats: “Calano i contagi, Como meglio di Varese”. Vaccinazioni al 38% nel Comasco

Covid, Ats: “Calano i contagi, Como meglio di Varese”. Vaccinazioni intorno al 30% nel Comasco.

Covid, Ats: “Calano i contagi, Como meglio di Varese”

Aggiornamento con buone notizie da Ats Insubria. “Per quel che riguarda i nuovi positivi, dal 9 al 15 aprile rispetto alla settimana dal 16 al 22 c’è stata diminuzione, poi in quella dal 23 al 29 c’è stato un aumento preoccupante – spiega il direttore sanitario di Ats Insubria Giuseppe Catanoso – in questa fortunatamente registriamo una diminuzione dei contagi. Ci fa ben sperare ma dobbiamo sempre prestare la massima attenzione. Inoltre continua la riduzione dell’età media, a contagiarsi sono sempre i più giovani. Infine nell’incidenza per 100mila abitanti sul territorio notiamo una schiaritura, si riflette sull’incidenza e ci auguriamo rientri al di sotto dell’1″.

“Sulle scuole andiamo decisamente meglio, abbiamo avuto 25 scuole con più casi ma solo due hanno avuto focolaio – prosegue Catanoso – Con l’aumento delle vaccinazioni c’è un calo sempre più marcato dei nuovi contagi. In generale Como va benissimo mentre Varese nelle settimane scorse ha registrato aumento contagi anche se ora vediamo una riduzione. La copertura vaccinale è intorno al 20-30%, meglio nel Comasco che si avvicina al 30-40%. Le vaccinazioni totali sono al 38,5% a Como (38,2% su territorio Ats)”.

Ats soddisfatta anche per i numeri delle vaccinazioni domiciliari. “Sono state effettuate oltre 15mila vaccinazioni in territorio Ats grazie ai medici di famiglia e al personale Ats e con l’aiuto dei volontari si è riusciti ad andare a casa di 15mila persone. C’è stato un grande impegno dei medici di famiglia che vanno ringraziati per questa importante attività che stanno facendo”.