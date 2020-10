Attivati nuovi punti tampone: ecco dove

Dato il peggioramento della situazione pandemica nel Paese e sul territorio, ATS Insubria ha deciso di intensificare l’attività di esecuzione dei tamponi. In particolare, questa settimana sono stati attivati due nuovi punti tampone nelle province di Como e Varese: uno a Rovellasca (300 tamponi/die) e uno alle “Fontanelle”(1000 tamponi/die). L’intento di questa operazione è di garantire una maggiore risposta a fronte dell’aumento dei contagi.

Nuovi punti tampone, ulteriori novità dalla prossima settimana

Dalla settimana prossima saranno inoltre attivati tre nuovi punti prelievo per effettuare i tamponi rapidi: a Varese, con l’impiego di una tensostruttura messa a disposizione dall’Università Insubria in Via Montegeneroso; a Lanzo D’intelvi, dove verrà utilizzata una tenda della Croce Rossa; e infine a Como, in via Castelnuovo.

Di seguito, riportiamo l’elenco dei punti tampone presso cui i cittadini potranno recarsi.

Martina Sangalli