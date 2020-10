Covid e scuole: nel Comasco 2927 studenti in isolamento, i più colpiti alla primaria.

Oltre 10mila gli alunni posti in quarantena al 25 ottobre nell’ambito territoriale di Ats Insubria, tra le province di Como e Varese. Sono raddoppiati rispetto alla settimana precedente e corrispondono a circa il 5% della popolazione scolastica (6% in provincia di Varese, 4% in provincia di Como). La percentuale più alta di alunni in quarantena – 39% – si riscontra nella scuola secondaria di secondo grado.

Nello specifico in provincia di Como sono 199 le classi in quarantena e 2927 gli studenti a casa in isolamento. 285 invece gli operatori scolastici a casa in quarantena. In particolare ci sono 253 bimbi dei nidi e delle scuole dell’infanzia a casa, 1073 bambini delle primarie e 699 alle scuole medie. 902 i ragazzi delle scuole superiori in quarantena. A livello provinciale quindi la categoria più colpita è quella dei bambini della scuola primaria.