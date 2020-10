Covid in Lombardia: 2023 casi, +10 in Terapia intensiva

Covid in Lombardia: i dati sull’andamento del contagio aggiornati a martedì 20 ottobre 2020 (QUI i dati di ieri).

Covid in Lombardia: il bollettino

I tamponi effettuati: 21.726, totale complessivo: 2.538.587

i nuovi casi positivi: 2.023 (di cui 78 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 87.072 (+334), di cui 1.848 dimessi e 85.224 guariti

in terapia intensiva: 123 (+10)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.268 (+132)

i decessi, totale complessivo: 17.103 (+19)

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.054, di cui 515 a Milano città;

Bergamo: 45;

Brescia: 101;

Como: 79;

Cremona: 17;

Lecco: 57;

Lodi: 44;

Mantova: 88;

Monza e Brianza: 123;

Pavia: 54;

Sondrio: 33;

Varese: 245.