Covid in Lombardia 252 casi, nel Comasco +4

Arriva anche oggi, giovedì 11 giugno 2020, il quotidiano bollettino sul Coronavirus in Lombardia. QUI gli aggiornamenti di ieri.

Covid in Lombardia: i dati

Contagi 90680/90932 +252

Ricoveri non TI 2565/2488-77

Ricoveri TI 98/97-1

Decessi 16349/16374+25

Tamponi 13376

Per Provincia

BG 13671/13710+39

BS 15106/15187+81

CO 3953/3957+4

CR 6520/6527+7

LC 2771/2774+3

LO. 3515/3522+7

MB 5593/5603+10

MI 23510/23581+ 71

MN 3396/3398+2

PV 5429/5433+4

SO 1499/1505+6

VA 3724/3736+12

In fase di verifica 1999