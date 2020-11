Covid in Lombardia: 4.128 positivi con meno tamponi. Nel Comasco +193

Covid in Lombardia: l’aggiornamento di oggi, lunedì 16 novembre 2020, sull’andamento dei contagi (QUI I DATI DI IERI).

Covid in Lombardia: il bollettino

I tamponi effettuati: 18.037, totale complessivo: 3.568.531

i nuovi casi positivi: 4.128 (di cui 202 ‘debolmente positivi’ e 27 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 153.103 (+14.231), di cui 7.256 dimessi e 145.847 guariti

in terapia intensiva: 855 (+18)

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.901 (+120)

i decessi, totale complessivo: 19.466 (+99)

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.526, di cui 522 a Milano città;

Bergamo: 177;

Brescia: 228;

Como: 193;

Cremona: 106;

Lecco: 158;

Lodi: 24;

Mantova: 19;

Monza e Brianza: 764;

Pavia: 95;

Sondrio: 11;

Varese: 723.