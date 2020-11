Covid in Lombardia: 5.389 positivi. Nel Comasco +617

Covid in Lombardia: l’aggiornamento di oggi, venerdì 27 novembre 2020, sull’andamento dei contagi (QUI I DATI DI IERI).

LEGGI ANCHE >> La Lombardia è in zona arancione

Covid in Lombardia: il bollettino

I tamponi effettuati: 40.931, totale complessivo: 3.989.971

i nuovi casi positivi: 5.389 (di cui 530 ‘debolmente positivi’ e 82 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 246.096 (+15.054), di cui 6.165 dimessi e 239.931 guariti

in terapia intensiva: 925 (-9)

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.869 (-127)

i decessi, totale complessivo: 21.393 (+181)

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.788, di cui 722 a Milano città;

Bergamo: 178;

Brescia: 336;

Como: 617;

Cremona: 81;

Lecco: 168;

Lodi: 127;

Mantova: 292;

Monza e Brianza: 435;

Pavia: 293;

Sondrio: 110;

Varese: 837.