Covid in Lombardia: 945 positivi e 11mila tamponi

Covid in Lombardia: l’aggiornamento di oggi, lunedì 14 dicembre 2020, sull’andamento dei contagi (QUI I DATI DI IERI). Continua a scendere il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (-29) e nei reparti (-106). I tamponi effettuati sono 11.317 e 945 sono i nuovi positivi (8,3%). I guariti/dimessi sono 8.906.

Covid in Lombardia: il bollettino odierno

I tamponi effettuati: 11.317 totale complessivo: 4.449.633

i nuovi casi positivi: 945 (di cui 52 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 342.409 (+8.906), di cui 4.714 dimessi e 337.695 guariti

in terapia intensiva: 685 (-29)

i ricoverati non in terapia intensiva: 5.053 (-106)

i decessi, totale complessivo: 23.877 (+67)

I nuovi casi per provincia

Milano: 394 di cui 133 a Milano città;

Bergamo: 91;

Brescia: 141;

Como: 29;

Cremona: 8;

Lecco: 39;

Lodi: 31;

Mantova: 66;

Monza e Brianza: 39;

Pavia: 39;

Sondrio: 8;

Varese: 19.