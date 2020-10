Covid nel Comasco: casi nelle scuole di Figino e Inverigo

Restano alti i numeri del contagio da Covid nel Comasco. Ieri, secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, nella nostra Provincia risultavano 215 positivi.

Covid nel Comasco la situazione

Per quanto riguarda la città di Erba risultano 54 positivi e 28 persone in quarantena. A Cantù invece 148 persone col Covid, 157 sottoposte a sorveglianza attiva e una persona deceduta nelle scorse settimane. A Mariano Comense 138 positivi e 147 persone in quarantena.

A Figino Serenza si contano 15 positivi e 58 persone in regime di sorveglianza. In quarantena sono finite anche tre classi della scuola primaria e una sezione della Fondazione Giardino dell’infanzia.

Nel Comune di Asso attualmente risultano 20 positivi e 15 persone in quarantena. A Canzo i positivi sono 17, mentre a Ponte Lambro 22 e ad Albavilla 30. A Inverigo nella giornata di oggi, l’Amministrazione è stata informata che un alunno della classe IA della Scuola Filippo Meda è risultato positivo al test per SARS-CoV-2. “Ovviamente, in queste ore si sta procedendo con le azioni necessarie per la tutela della salute di alunni e personale, incluse la ricerca dei contatti e la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti interessati. Gli alunni e le alunne della classe IA, però, dovranno seguire un iter particolare, che prevede un periodo di isolamento fiduciario (per 14 giorni dal 26 ottobre o per 10 giorni dalla stessa data con tampone negativo effettuato il decimo giorno) a tutela della propria salute e di quella dei propri cari. La scuola, da parte sua, si è già organizzata nel migliore dei modi per permettere la didattica a distanza già dalla giornata di domani, assicurando così il proseguo di tutte le attività. Da lunedì 9 novembre, invece, a meno di ulteriori comunicazioni da parte di ATS, alunni e personale potranno rientrare a scuola, svolgendo le lezioni in presenza”, fa sapere il primo cittadino, Giorgio Ape. Passiamo poi a Merone dove ci sono 24 positivi al Covid-19, mentre le persone isolate per contatti di caso sono 40.

Per quanto riguarda Appiano Gentile ci sono invece 29 positivi e 27 cittadini sottoposti a sorveglianza attiva, 13 invece le persone guarite in questa seconda ondanta.

Notizia in aggiornamento

(Foto Ospedale fatebenefratelli, covid 19, coronavirus)