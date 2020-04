Covid nel Comasco la situazione: aumentano i contagi a Tavernerio

In questi ultimi giorni, per quanto riguarda la situazione del contagio da Covid nel Comasco, abbiamo assistito a numeri molto altalenanti. Ieri, 24 aprile 2020, è stato segnalato un +107, giovedì +83, mercoledì +89. Vediamo insieme le ultime comunicazioni da parte dei Comuni nella giornata di oggi, sabato 25 aprile.

Covid nel Comasco la situazione

Nelle città. A Cantù l’ultimo aggiornamento parla di 175 contagi e 26 persone decedute, cinque persone guarite. A Mariano Comense ieri, 24 aprile, venivano segnalati 95 positivi, 20 persone in quarantena, 15 deceduti e lo stesso numero di guariti. A Erba 156 positivi, 31 persone in quarantena, otto persone guarite e purtroppo anche 30 decessi.

Per quanto riguarda Figino la situazione è di 15 positivi e quattro deceduti.

A Tavernerio il bilancio parla di tre persone positive in più, ma anche due guarigioni. In totale 20 positivi, cinque guariti e due cittadini deceduti. Da Anzano arriva una precisazione del sindaco, Alberto Rivetti: “Tutti i nuovi casi vengono registrati nell’ambito della casa di cura situata sul nostro comune. La Direzione Sanitaria della Villa San Giuseppe responsabilmente, ha provveduto ad effettuare tutti i tamponi ai degenti ed agli operatori della struttura: la maggior parte dei casi risulta asintomatico e ci è stato comunicato che sono state già prese tutte le misure di isolamento e di sicurezza necessarie. La situazione sanitaria è in miglioramento anche ad Anzano del Parco. Proseguiamo con fiducia e speranza ad attenerci alle disposizioni delle autorità, in attesa che tutto presto si risolva”.

Non cambiano i numeri a Menaggio. I casi segnalati sono 14, di cui otto attivi. “I soggetti – scrive il sindaco, Michele Spaggiari – sono costantemente monitorati da Ats e dal Coc di Protezione Civile con cui hanno un rappporto quotidiano e supporto h27, 7/7″.