Covid nel Comasco: la situazione nei Comuni

Covid nel Comasco. Nell’ultima settimana i casi in Lombardia sono aumentati, aggiorniamo insieme la situazione Comune per Comune.

Covid nel Canturino

A Cantù dall’ultimo aggiornamento, di oggi, 20 ottobre 2020, risultano 68 persone sono positive al Coronavirus, 136 persone sottoposte a sorveglianza attiva e una persona è deceduta a seguito dell’infezione. A Casnate con Bernate risultano 13 casi tra i residenti. A Figino Serenza ci sono 7 positivi e 13 persone in regime di sorveglianza attiva.

Nel Marianese

Per quanto riguarda Mariano Comense, i casi di positività risultano essere 55 (QUI I DETTAGLI). Un anziano risulta essere in Terapia intensiva. A Carugo invece 9 positivi e 11 in quarantena. A Cabiate ci sono 11 positivi e 13 contatti di caso. “In pochi giorni abbiamo avuto un forto aumento di contagi, potete ben immaginare quanto la preoccupazione sia grande perché l’andamento generale non lascia supporre a breve un’inversione di tendenza”.

Nell’Erbese

A Inverigo sono 28 i cittadini risultati positivi, mentre a Caslino d’Erba si registra un caso. Ad Asso risultano 7 positivi.

Notizia in aggiornamento