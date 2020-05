Covid nel Comasco la situazione: a Porta Spinola 50 tamponi negativi. Decessi a Olgiate e Mariano

Come prosegue la situazione covid nel Comasco? Aggiorniamo attraverso le note del Comuni.

Covid nel Comasco la situazione

Nelle città. A Cantù sono 240 i contagiati dall’inizio dell’emergenza di cui 45 decessi e 33 guariti. A Mariano Comense sono 104 i contagiati di cui 50 ancora positivi, 36 guariti e 18 deceduti (uno in più rispetto a ieri). Buone notizie da Porta Spinola “Nel corso della scorsa settimana abbiamo nuovamente sottoposto a tampone tutto il personale sanitario e socio sanitario (infermieri, Asa, fisioterapisti e animatori) quasi 50 persone, TUTTI nuovamente risultati negativi al test Covid-19”, si legge nel comunicato della casa di riposo marianese. A Erba, si segnalano 200 persone attualmente positive. Ci sono poi stati 37 deceduti e 23 guariti, 11 le persone in quarantena. A Olgiate Comasco le persone ancora affette da coronavirus sono 25. I decessi passano da 2 a 3, è infatti venuta a mancare una persona anziana.

Passiamo poi a Tavernerio. Focus su Villa Santa Maria, ad aggiornare è il sindaco Mirko Paulon: “I nuovi tamponi effettuati hanno evidenziato la presenza di 12 nuovi casi positivi al COVID-19 che si vanno aggiungere ai 15 già comunicati. In totale si tratta di 27 ragazzi positivi al COVID-19 che risultano tutti in buone condizioni cliniche e si trovano in isolamento fiduciario nella struttura. Sono in costante contatto con i responsabili della struttura al fine di monitorare l’evolversi della situazione che, al momento, non presenta criticità”. Per quanto riguarda il Comune ci sono 13 casi ancora positivi, 2 persone decedute e 12 guarigioni. A Figino Serenza ci sono invece 22 positivi, 4 deceduti, 4 guariti e 2 persone in sorveglianza attiva.

Notizia in aggiornamento