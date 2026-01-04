Crans-Montana: identificate le sei vittime italiane, morta anche la studentessa di Fino

Si sono spente anche le ultime speranze di trovare viva Sofia Prosperi, la 15enne studentessa dell’International school di Fino Mornasco che risultava dispersa dopo l’incendio di Crans-Montana.

Crans-Montana: identificate le sei vittime italiane

Come riporta l’Ansa, è stato completato il riconoscimento delle sei vittime italiane. A riferirlo sono stati sia l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Ai quattro giovani identificati nelle scorse ore, il sedicenne bolognese Giovanni Tamburi, il sedicenne milanese Achille Barosi, il quasi diciassettenne genovese Emanuele Galeppini e la sedicenne milanese Chiara Costanzo, si aggiungono anche Sofia e il sedicenne romano Riccardo Minghetti.

Stava festeggiando insieme agli amici

Sofia si trovava nel locale di Crans-Montana in compagnia di altri tre amici. Uno di loro, canturino, è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano con gravi ustioni, mentre gli altri due sono rimasti illesi. Originaria di Castel San Pietro, a pochi chilometri da Mendrisio, frequentava le scuole superiori a Fino Mornasco.