In questi giorni saranno montate circa 60 luci natalizie agli ingressi del borgo.

Cremnago non vuole rinunciare alla sua grande tradizione delle luminarie.

Cremnago prepara le sue luminarie di Natale

Anche quest’anno i commercianti e gli abitanti del borgo si stanno organizzando per portare l’atmosfera natalizia alla città, anche per dare un grande messaggio di ripartenza e di vita. D’altronde le luminarie a Cremnago non si sono mai fermate, nemmeno nel Natale del coronavirus, e non possono farlo adesso che, poco alla volta, la vita sembra tornare alla sua normalità. In questi giorni si stanno svolgendo le prime operazioni per montare un totale di circa 60 luminarie in cinque vie della frazione di Inverigo. Quando tutti i lavori saranno effettuati, le macchine di passaggio potranno ammirare il paese illuminato ad arte in vista delle festività natalizie. E, almeno per qualche istante, sentire l’atmosfera di uno dei periodi più amati dell’anno.

